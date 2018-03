Koen Crucke viert zijn 14de huwelijksverjaardag MVO

26 maart 2018

13u30 0 Celebrities Koen Crucke is vandaag precies veertien jaar getrouwd met zijn partner Jan Gheysens, en dat vierde hij met een romantische foto op Instagram.

Al 47 jaar zijn ze een koppel. De twee stapten in 2004 in het huwelijksboortje, en zijn nog altijd even gelukkig samen. "Het is nu (op dit moment) exact veertien jaar geleden dat wij ons ja-woord gaven in het Stadhuis van Gent", schrijft Crucke bij de foto. "Dat is nog steeds een dikke kus waard!"

Het is nu (op dit moment) exact 14 jaar geleden dat wij ons ja-woord gaven in het Stadhuis van Gent. Dat is nog steeds een dikke kus waard!😎😎😛😛😍😍 Een foto die is geplaatst door null (@koenenco) op 26 mrt 2018 om 12:22 CEST