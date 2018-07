Kobe Ilsen ontkent geruchten: "Ik sla Viktor weleens op zijn poep, maar ik ben geen homo" CDH

31 juli 2018

00u00 0 Celebrities Over het liefdesleven van Eén-gezicht Kobe Ilsen (36) doen al langer de wildste geruchten de ronde. Nadat hij eerder gekoppeld werd aan collega Danira Boukhriss, zou hij volgens de geruchtenmolen nu samen zijn met... Viktor Verhulst (23).

De twee draaiden op Tomorrowland nog samen een 'foute set' als Koby Pilsen en Viksnor Verguld. Maar Viktors lief Marthe - de zwarte van K3 - moet zich geen zorgen maken: Kobe is 100% hetero, zo maakt hij duidelijk in 'Story'. "Ik sla Viktor weleens graag op de poep, maar ik ben geen homo. Ik ben een heel fysieke man. Ik knuffel en zoen graag, en loop met mijn beste vrienden hand in hand over straat. Dus ik begrijp die veronderstellingen wel. Vroeger, toen ik nog jonger was, heb ik geëxperimenteerd. Je kunt toch niet weten of je witloof lust als je het nog nooit hebt gegeten? Maar het smaakte nogal bitter (lacht). Dus voor eens en altijd: ik val op vrouwen."