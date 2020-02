Kobe Bryant had reeds ‘geheime’ afscheidsbrieven voor vrouw en kinderen klaar TDS

10 februari 2020

11u39

Bron: In Touch 0 Celebrities Bijna twee weken na de helikoptercrash van Kobe Bryant (41) blijft het reacties regenen op zijn tragische dood. Onlangs liet weduwe Vanessa Bryant voor het eerst van zich horen via een hartverscheurend bericht op Instagram, waarmee ze emotioneel afscheid nam van haar echtgenoot en hun dochtertje Gianna (13), die tevens omkwam bij de crash. Volgens een familievriend had Bryant ook zélf al een manier gevonden om afscheid te nemen: de basketballer liet ‘geheime’ brieven achter voor zijn dierbaren, voor moest er hem ooit iets overkomen.

“Het is een stukje van zichzelf dat hij achterliet”, zegt een familievriend tegen In Touch over de brieven, geschreven aan zijn dochters Natalia (17), Bianka (3), Capri (7 maanden) en Gianna (13), die samen met haar vader stierf in de crash. “Hoewel Kobe de inhoud van die brieven nooit met iemand zou delen, stel ik me voor dat hij zijn geliefden heeft verteld hoe trots hij op hen was, hoe ze van hem een ​​betere man maakten, hoe hij wilde dat ze onafhankelijk waren en natuurlijk hoeveel hij van hen hield. Hopelijk zijn de brieven van enige troost voor de meisjes op dit moment.”

Dat Kobe Bryant leefde voor zijn gezin, benadrukte hij ook meermaals zelf tijdens interviews. “Ik zou liever met hen samen zijn, dan dat ik eender wat doe”, zei hij nog in 2018. “Ik heb het grootste deel van mijn carrière doorgebracht zonder mijn kinderen Natalia en Gianna regelmatig bij me te hebben. Een trip naar de arena betekent dat ik een kans mis om nog een nacht met mijn kinderen door te brengen, en ik weet hoe snel het gaat. Natalia is 16 en Gianna is 13. Die tijd is voorbij gevlogen en dus wil ik ervoor zorgen dat het absoluut noodzakelijk is wanneer ik een paar dagen van huis moet zijn. Ik breng liever tijd met hen door.”

Kobe vertelde verder dat hij er op stond zijn kinderen zélf op te halen van school en allerlei naschoolse activiteiten met hen te doen. Daarom ook dat hij steevast koos voor een helikopter, gezien dat de reistijd aanzienlijk kon verminderen. “Ik heb een toneelstuk op school gemist omdat ik vast zat in het verkeer”, zei hij. “Mijn carrière bleef maar groeien. En ik moest een manier bedenken waardoor ik nog steeds kon trainen en op mezelf kon focussen, zonder daar mijn tijd met mijn gezin voor op te moeten geven. Ik ben me toen gaan verdiepen in helikopters en ineens kon ik binnen de 15 minuten heen en terug reizen. Zo is het begonnen.”

Brieven schrijven

Dat de legendarische basketballer ervoor koos om afscheidsbrieven te schrijven, hoeft ook niet te verbazen. Kobe had al jaren een passie voor schrijven. In 2016 schreef hij nog een brief aan zijn jongere zelf. Die brief werd later gebruikt voor zijn Oscar-winnende kortfilm ‘Dear Basketball’. De overleden atleet heeft ook een reeks fictieve boeken geschreven, zoals ‘The Wizenard Series’, ‘Legacy and the Queen’ en ‘Epoca the Tree of Ecrof’. En naar aanleiding van zijn pensioen kroop Bryant in zijn pen om een brief te schrijven aan zijn ploeg The Lakers én de stad Los Angeles, waarin hij iedereen wilde bedanken voor de jarenlange steun.

Het gezin van Bryant put kracht uit het nalatenschap dat nog jarenlang zal standhouden. “Hij heeft sterke dochters grootgebracht, zo veel is duidelijk”, zegt de familievriend. “Hij prees zijn vrouw en dochters telkens hij dat kon.” Een vriend van het gezin schetste eerder bij het Amerikaanse PEOPLE hoe het er momenteel aan toegaat ten huize Bryant. “Vanessa is er kapot van. Ze kan zich amper staande houden en slaagt er niet in een zin af te maken zonder daarbij in tranen uit te barsten. Maar ze doet haar uiterste best, voor de andere meisjes. Zij moet nu tonen dat ze de sterkste is.”

Rouwproces

“Op zoiets kán je je gewoonweg niet voorbereiden”, klonk het verder. “Vanessa en Kobe hadden hun ups en downs, maar ze waren wel soulmates. Ze zag in hem haar partner voor het leven. Gelukkig wordt ze nu omringd door mensen die haar en Kobe graag zien. Ze krijgt heel veel steun, maar het rouwproces zal nog heel lang duren.”

Kobe Bryant overleed op 26 januari nadat de helikopter waarin hij samen met zijn 13-jarige dochter Gianna en zeven andere personen zat, neerstortte. Hij werd 41 jaar oud. Sinds zijn overlijden worden zijn vrouw Vanessa, hun drie overige dochters en naaste familie overspoeld met steunbetuigingen vanuit de hele wereld.