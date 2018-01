Klubbb3 zal hun bezoek aan een Duitse televisiezender niet snel vergeten: "Help! Wij zitten hier heel hoog" DBJ

12u30

Bron: Showbizzsite 32 ANP Kippa Florian Silbereisen, Jan Smit en Christoff van de boyband Klubbb3 Celebrities Er stond Klubbb3 een drukke promodag te wachten, maar de Duitse zender RTL stak daar een stokje voor. Toen het muzikale drietal in de lift van het omroepgebouw zat, lieten ze die vastlopen voor een verborgencameragrap. De heren verloren gelukkig hun goede moed niet.

Jan Smit, Florian Silbereisen en Christoff hadden voor de promotie van hun nieuwe album een propvolle dag voor de boeg. Die ging van start bij 'Guten Morgen Deutschland' op RTL, nadien moest de groep door naar SWR4 in Mainz en daarna stapten ze het vliegtuig op richting Berlijn. Ze zagen hun drukke schema ei zo na verstoord toen ze vast kwamen te zitten in een lift in het omroepgebouw in Keulen. Dat bleek later om een verborgencameragrap te gaan.

Florian, Jan en Christoff hadden al vrede genomen met het feit dat hun dag niet zou verlopen zoals gepland, maar blijkbaar was hun management op de hoogte van het feit dat RTL de lift moedwillig had laten blokkeren. De heren zelf konden er mee lachen en namen live een video voor hun Facebookpagina op.