Klimaat kan even wachten: sterren vliegen met privéjets vanwege coronavirus BDB

03 maart 2020

10u10

Bron: ANP 5 Celebrities Gal Gadot (34) werd maandagavond gespot toen ze met een privéjet landde in Atlanta. Dat is opmerkelijk want de ‘Wonder Woman’-actrice verklaarde eerder dat ze geen gebruik wil maken van privévliegtuigen omwille van de gevolgen voor het milieu. Door het coronavirus had de actrice echter geen keuze.

Netflix zou Gadot en de andere hoofdrolspelers van haar nieuwe film ‘Red Notice’ alleen nog met privévliegtuigen willen vervoeren, uit angst dat de sterren in een gewoon vliegtuig het coronavirus oplopen. Ook Dwayne 'The Rock' Johnson en Ryan Reynolds zijn te zien in de actiecomedy.

Na de opnames in Atlanta staan er voor ‘Red Notice’ filmdagen gepland in Italië. Deadline liet eerder deze week weten dat Netflix en de productiehuizen achter de film, waaronder Johnsons Seven Bucks Productions, naarstig op zoek zijn naar een nieuwe locatie. Zij zouden niet naar Italië willen afreizen wegens het grote aantal coronagevallen in dat land.