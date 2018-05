Kleinzoon JFK maakt acteerdebuut MVO

14 mei 2018

06u31

Bron: ANP 0 Celebrities De 25-jarige Jack Schlossberg, de enige kleinzoon van de Amerikaanse oud-president John Fitzgerald Kennedy, heeft zijn eerste acteerklus gescoord. De zoon van Caroline Kennedy, dochter van wijlen JFK en First Lady Jacqueline, is te zien in de laatste aflevering van het achtste seizoen van de serie Blue Bloods. Hij deelde dit nieuws zelf via Instagram.

"Ik maak de regels niet, ik doe alleen alsof ik ze afdwing. Kijk vanavond naar de seizoensfinale van 'Blue Bloods', waarin mijn droom uitkomt!", aldus een enthousiaste Jack. Ook postte hij een foto die gemaakt is op de set, waarop zijn moeder Caroline ook te zien is.

De Kennedy-telg heeft zijn zinnen gezet op een acteercarrière en is met name groot fan van Dwayne 'The Rock' Johnson: "Ik ben de grootste Rock-fan ooit. Die man is zo grappig en getalenteerd. Maar wat ik het meest in hem bewonder, is hoe hard hij werkt. Daar herken ik mezelf in, omdat ik erin geloof dat je hard moet werken om dingen te bereiken. The Rock is gewoon de man!"

De druk die alle Kennedy's voelen om te presteren, voelt Jack ook. "Ik ben geïnspireerd door wat mijn familie de afgelopen decennia heeft laten zien en gepresteerd. Dat is iets waarop ik heel trots ben. Maar ik moet het wel op mijn manier doen, dus ik zou zeggen: houd mij in de gaten, want ik weet nu nog niet waar dit allemaal naar toe leidt."

