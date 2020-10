Kleinzoon Elvis Presley bij opa begraven op Graceland Redactie

03 oktober 2020

07u15

Bron: AD 0 Celebrities Benjamin Keough, de kleinzoon van Elvis Presley die in juli dit jaar op 27-jarige leeftijd zelfmoord pleegde, is bijgezet in de Meditation Garden van Graceland. Dat valt te lezen op de website van het beroemde landgoed van de King of Rock and Roll.

De zoon van Lisa Marie Presley ligt samen met zijn beroemde opa Elvis, zijn oudoma Gladys, oudopa Vernon en zijn over-over-grootmoeder Minnie Mae Presley begraven.



Volgens Benjamins goede vriend Brandon Howard leed de Presley-telg aan depressies. “Hij had depressieve buien, wat tijdens de coronapandemie steeds serieuzer werd”, zei hij daags na zijn overlijden. “Alles wat er momenteel in de wereld gaande is, greep hem enorm aan. Het werd hem simpelweg te veel.”