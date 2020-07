Kleinzoon Elvis Presley (27) overleden, moeder Lisa Marie ‘compleet gebroken’: “Hij was de liefde van haar leven” IB/MVO

13 juli 2020

02u12

Bron: TMZ, ANP/BuzzE 312 Celebrities De enige kleinzoon van Elvis Presley is op 27-jarige leeftijd overleden. Benjamin Keough beroofde zichzelf van het leven in Calabasas, nabij Los Angeles, meldt TMZ. De jongeman stierf aan een schotwonde die hij bij zichzelf toebracht.



De autoriteiten vonden Benjamin terug in zijn landhuis. De zoon van Lisa Marie Presley en de broer van actrice Riley Keough zat een tijdlang, net als zijn vader Danny Keough, in de muziek en scoorde in 2009 een platencontract. Ook had hij enkele filmrolletjes op zijn naam staan, maar de laatste jaren leefde Benjamin grotendeels buiten de spotlights.

Wel bezocht hij een aantal events op zijn grootvaders landgoed Graceland: in 2010 was hij met zijn oma Priscilla en zus Riley bij de viering van wat de 75e verjaardag van Elvis zou zijn geweest en drie jaar geleden bezocht hij Graceland voor de veertigste sterfdag van zijn opa.

Benjamin stond erom bekend dat hij enorm op zijn overleden grootvader leek. Dat gaf ook zijn moeder toe, en ze had het er vaak over in de media. “Mensen willen altijd met hem op de foto omdat de gelijkenis zo treffend is”, bekende ze. “Hij kon nergens onopgemerkt komen.”

“Meer dan kapot”

Lisa Marie Presley is “meer dan kapot” van de dood van haar zoon. Een woordvoerder van de dochter van Elvis laat aan People weten dat de 52-jarige ontroostbaar is maar probeert sterk te blijven voor haar drie overgebleven kinderen. Naast Riley en Benjamin heeft Presley ook een elfjarige tweeling, Harper en Finley. “Haar hart is compleet gebroken”, vertelt zegsman Roger Widynowski aan het blad. “Ze was zo dol op die jongen, hij was de liefde van haar leven.”

Benjamins grootmoeder, Priscilla (75) trouwde met Elvis in 1967. Zes jaar later gingen ze uit elkaar. Lisa Marie was hun enige dochter en werd geboren in 1968. Elvis stierf slechts negen jaar later in 1977. Hij werd 42 jaar. Lisa Marie en haar eerste echtgenoot, Keough, trouwden in 1988 en gingen in mei 1994 weer hun eigen weg.

Slechts twee dagen na hun scheiding trouwde Lisa Marie met popzanger Michael Jackson. In 1996 vroeg ze echter ook van hem de scheiding aan. Ze trouwde nog een derde keer met acteur Nicolas Cage in 2002, maar dat huwelijk duurde slechts twee maanden.

In 2006 gaf Lisa Marie haar jawoord aan Michael Lockwood, waarmee ze in 2008 haar tweeling Finley en Harper kreeg. Sinds 2016 liggen ze in scheiding. De twee twisten nog steeds over het hoederecht over hun kinderen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.