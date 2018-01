Kleinzoon Charles Manson krijgt restanten van de seriemoordenaar niét MVO

30 januari 2018

10u13 0 Celebrities Jason Freeman, de vermeende kleinzoon van de overleden seriemoordenaar Charles Manson, krijgt de restanten van de man niet. Er is al enkele maanden sprake van een strijd om het lichaam van Manson, gezien verschillende personen beweren familie van hem te zijn.

Freeman diende eerder al een DNA-staal in om te bewijzen dat hij echt familie van de moordenaar was, maar zelf beweerde Manson altijd dat hij geen kinderen had. De test zou volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN ook hebben uitgewezen dat Freeman géén bloedband had met de veroordeelde crimineel.

Nu is het de vraag wie de restanten dan wel mee naar huis mag nemen. Het onderzoek loopt vandaag nog steeds.