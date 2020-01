Kleinkinderen Elvis Presley mogen herdenkingsfeest in Memphis niet bijwonen SDE

09 januari 2020

16u53

Bron: The Blast 0 Celebrities Slecht nieuws voor Lisa Marie Presley (51), de dochter van Elvis Presley. Vandaag (woensdag) wordt de 85ste verjaardag van haar in 1977 overleden vader uitgebreid gevierd, maar haar twee jongste kinderen zijn daar niet bij. Een rechter heeft haar verzoek om hen mee te nemen, afgewezen.

Lisa Marie Presley wilde de 85ste verjaardag van haar overleden vader Elvis in het gezelschap van haar kinderen vieren. Niet alleen de twee oudsten - Riley en Benjamin uit haar eerste huwelijk met muzikant Danny Keough - maar ook de 11-jarige tweeling Finlay en Harper. Die kreeg ze samen met haar vierde echtgenoot Michael Lockwood, maar in 2016 gingen de twee uit elkaar. Sindsdien kunnen ze niet meer door een deur en maken ze in de rechtbank voornamelijk ruzie over het hoederecht over de tweeling. Dat Lisa Marie dinsdag een spoeddocument indiende om Finlay en Harper vandaag vanuit Los Angeles naar Memphis, Tennessee, mee te nemen, schoot bij Michael in het verkeerde keelgat. Het verzoek zou ingaan tegen de afspraak dat de tweeling niet naar een andere staat mag reizen zonder toestemming van de andere ouder of van de rechtbank. En dit feest zou zeker geen noodgeval zijn.

Voor Lisa Marie (en veel Elvis-fans) is het in ieder geval wel een bijzondere gebeurtenis. De 85ste verjaardag van de legendarische zanger wordt vier dagen lang gevierd op het Graceland-domein. Ook Lisa Marie’s moeder Priscilla zal aanwezig zijn en onder meer privé-rondleidingen geven. Elvis Presley zelf stierf op 16 augustus 1977 op 42-jarige leeftijd aan een hartaanval.