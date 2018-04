Kleine Pfaffs worden groot, trotse oma Carmen vertelt: "Als de ganse bende komt eten, ben ik twee tot drie dagen bezig om me voor te bereiden, da’s veertien man, hé!" MVO

03 april 2018

Vroeger zagen we hen wekelijks op VTM, maar sinds ‘De Pfaffs’ eind 2011 van de buis verdween, kwamen de kleinkinderen van Jean-Marie en Carmen nog nauwelijks in beeld. ’t Deed dan ook deugd om hen allemaal nog eens tegen het lijf te lopen op de première van de ‘Baba Yega’-film.

’t Was geen toeval dat Shania, Kenji, Keano, Liam, Bruce en Fay ­samen naar de Antwerpse ­Kinepolis afzakten. Shania, de dochter van Sam Gooris en Kelly Pfaff, die dit jaar al achttien wordt, heeft namelijk een rol beet in de ‘Baba ­Yega’-prent (meer op p. 48!). ­

En dus kwamen haar broer, neefjes en nichtje supporteren. Geflankeerd door opa Jean-­Marie, maar zonder oma Carmen. Al is die daarom niet minder fier. ‘Oh, het gaat heel goed met mijn kleinkinderen’, klinkt het. ‘Maar ’t is eigenlijk best druk, want ik heb liefst dríe plechtige communicanten dit jaar. Plezant!’

En wie zijn dat dan allemaal?

De drie jongsten van de hoop, hé. Liam en Bruce zijn in 2006 geboren en zitten dus op hun jaar. Fay is nog maar elf en dus eigenlijk een jaartje te jong. Maar omdat Bruce al naar de catechese gaat, beslisten Dave en Lyndsey dan maar dat ook zij straks haar communie al mag doen.

En doen ze dat graag, naar de catechese gaan?

Ja, toch wel. Ik ben zelf ook een paar keer mee geweest. En da’s allemaal niet meer zoals vroeger, hoor. Ze doen nu meer plezante dingen, zoals kerstkransen maken. Ons ­Lyndsey zei: 'Jij bent creatief aangelegd mama, ga jij dus maar met hen mee!'

Drie communicanten: dat wordt dus één groot feest.

Absoluut. Dat we voor één groot familiefeest kiezen is ook fijn voor de kinderen zelf. Ik deed destijds ook mijn communie samen met mijn zus. En dan zijn de grote mijlpalen in principe eventjes achter de rug. Het volgende dat eraan komt, zijn de huwelijksfeesten!

Da’s nog even wachten, hé. 

Uiteraard, maar het kan snel gaan, hoor. Ik weet nog goed hoe mijn dochters hun echtgenoten leerden kennen. Dat gebeurde ook heel plots. En dan bleven ze vaak bij ons thuis logeren. Véél volk als iedereen er was. Een beetje zoals een B&B. (lacht)

Als de hele familie op bezoek komt, is dat inderdaad een hele bende. 

Veertien man! Dat is een hele tafel vol. Ik zeg het eerlijk: als al onze kinderen en kleinkinderen komen eten, ben ik soms twee tot drie dagen bezig met de voorbereidingen. (lacht) Maar ach, ik ben héél gelukkig met mijn grote familie, dus ik heb het er graag voor over.