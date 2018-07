Klein op Rock Werchter? Zo mis je niets van je favoriete band! IDR

06 juli 2018

15u36 0 Celebrities Ben je niet gezegend met de lengte van een basketballer? Dan moeten we je ongetwijfeld niet vertellen dat een concert meepikken vaak een hele uitdaging is. Wij vroegen raad aan enkele verticaal uitgedaagde festivalgangers en delen hun tips graag met jullie!

Sarah - 1m54

'Ik spreek mensen in mijn omgeving aan en vraag ook aan vrienden om me te helpen om het concert te zien. Daarnaast sta ik ook veel op de toppen van mijn tenen. Dat heeft als voordeel dat mijn kuiten goed getraind worden. (lacht) Het meest ergerlijke als je klein bent is dat je voortdurend ellebogen en rugzakken in je gezicht krijgt.'

Anita - 1m58

'Mijn beste tip: zorg ervoor dat je een gigantische vriendengroep hebt met alleen maar lange jongens, die ook nog een beetje sterk zijn. Op een bepaald moment zijn ze dronken genoeg en mag je in hun nek zitten en kan je alles zien. Oh ja: het helpt ook om achter heel lange jongens te gaan staan en ze aan te tikken en ze vervolgens zielig aan te kijken. Meestal laten ze je dan wel voor. Misbruik maken van de aanwezige mannen dus. (lacht) In 2013 is me dat wel niet gelukt tijdens Kings of Leon op Pinkpop. Ik stond toen helemaal vooraan, maar er stonden enkel nog twee grote jongens voor me. Ik vroeg hen toen of ze me er alsjeblieft wilden tussen laten, maar ze weigerden en negeerden me vervolgens. Zonde, want ik zag toen echt niets.'

Emma - 1m56

'Ik probeer altijd om zo snel mogelijk op het concert aanwezig te zijn, zodat ik een plekje vooraan kan veroveren. Als je dan toch nog pech hebt, dan is het vooral hopen dat de mensen rondom je willen helpen. Tijdens het concert van Marshmello speelde mijn lengte me parten. Het was druk en ik zag weinig.'

Anh - 1m52

'Ik zet me op de rug bij iemand anders of ik blijf ver genoeg vanachter staan. Maar voor The Barn en Klub C zou ik vooral aan Herman willen vragen of hij daar geen mouw aan kan passen. Alles buiten bijvoorbeeld, dat zou al enorm helpen!'

Raf - 1m63

'Ik ga altijd op een grote afstand van het podium staan, dan kan ik naar de grote schermen kijken. Omdat ik mijn 'probleem' op deze manier oplos, ervaar ik ook geen moeilijkheden om de bands te zien die ik echt wil zien.'