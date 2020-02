KJ Apa laat net iets te veel zien in verjaardagsvideo aan Ellen DeGeneres LOV

15u00 0 Celebrities ‘Riverdale’-acteur KJ Apa (22) feliciteerde talkshowhost Ellen DeGeneres met haar 62ste verjaardag in januari. Dat deed hij met een leuke videoboodschap, maar daarin gaf hij net iets te veel prijs van zichzelf.

De Nieuw-Zeelandse acteur, vooral bekend van zijn rol als Archie in ‘Riverdale’, vond er niets beter op dan een videoboodschap op te nemen op het balkon van zijn hotel. Naakt, dan nog wel. Dat vormde op zich geen probleem, maar de rosse vonk was uit het oog verloren dat zijn achterwerk wel eens zichtbaar zou kunnen zijn in de weerspiegeling van het raam.

Toen Apa eerder deze week te gast was bij DeGeneres, kon ze het dan ook niet laten om de beelden te tonen aan het publiek van haar talkshow. “Je moet dat toch gezien hebben?”, vraagt Ellen zich af. “Na het opnemen zag ik het, en wist ik dat het de beste video ooit zou zijn om naar jou te sturen.”