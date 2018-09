Kit Harrington is 'Game of Thrones' dankbaar: "Het gaf mij een familie en een levenspad" TDS

19 september 2018

14u09

Bron: ANP 0 Celebrities Acteur Kit Harrington zal altijd dankbaar zijn voor Game of Thrones, omdat de serie ervoor zorgde dat hij zijn vrouw, Rose Leslie, leerde kennen. Dat onthulde hij aan Us Weekly nadat de cast de Emmy had ontvangen voor Beste Dramaserie.

Harrington, bekend in zijn rol als Jon Snow, noemt het ontmoeten van Leslie op de set een persoonlijke mijlpaal. "Ik heb mijn vrouw ontmoet tijdens deze serie," vertelde hij. "Het gaf mij, hopelijk, een toekomstige familie en een levenspad."

In de serie waren de twee acteurs ook geliefden, maar Leslie werd in haar rol als Ygritte uiteindelijk gedood en verdween uit de serie. In het leven buiten de set was het duidelijk een ander verhaal en uiteindelijk trouwde het stel afgelopen juni op het Schotse landgoed van Leslies familie.