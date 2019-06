Kit Harington opnieuw thuis na verblijf in afkickcentrum SD

20 juni 2019

15u45

Bron: ENews 1 Celebrities Kit Harington (32) is eindelijk terug thuis in Londen. De ‘Game of Thrones’-ster liet zich meer dan een maand geleden opnemen in een luxueus afkickcentrum in Connecticut voor stress en alcoholverslaving, maar voelt zich nu een stuk beter, klinkt het.

Deze week werd een gezond uitziende Kit Harington opnieuw in zijn thuishaven Londen gespot. Volgens een bron van de Britse acteur verliet hij het afkickcentrum - waar hij behandeld werd voor stress en alcoholverslaving - ongeveer een week geleden. “Hij voelt zich een stuk beter en hij gaat vooruit. Het was echt een positieve ervaring voor hem om even weg te gaan en om zich opnieuw te kunnen opladen - zonder alle dagelijkse stressfactoren en invloeden van buitenaf”, klinkt het. “Hij heeft het licht gezien en hij voelt zich hoopvol.”

De tijd in het afkickcentrum heeft hem dan ook goed gedaan, vervolgt de bron: “Hij heeft erg veel over zichzelf geleerd, en focust zich nu erg op beter worden. De terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk maakt hem erg blij en hij is klaar om opnieuw zijn leven te hervatten. Voorlopig doet hij het stap per stap en neemt hij het leven zoals het komt.”