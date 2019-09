Kit Harington: “Ik moest echt dringend volwassen worden na ‘Game Of Thrones’ TK

24 september 2019

20u46

Bron: Metro 0 Celebrities Kit Harington was 32 toen de laatste aflevering van ‘Game Of Thrones' op het scherm liep, maar toch had de acteur absoluut niet het gevoel dat hij klaar was voor het leven na de populaire reeks. “Ik moest echt dringend volwassen worden”, liet hij zich ontvallen op een afterparty van de Emmy’s.

Het nadeel van tien jaar lang in een ‘Game Of Thrones’-bel leven? Je werkt weinig tot niet aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat vertelde Kit Harington - ook wel Jon Snow genoemd - op een van de feestjes na de Emmy’s. Hij praatte met een aantal mensen over de reeks, die dit jaar na acht seizoenen tot een eind kwam en gisteren de Emmy voor ‘beste dramareeks’ won. “Tien jaar? Het voelde als 15", lachte hij naar verluidt. “Ik ben 32, maar ik moest echt nog leren volwassen worden erna.”

De acteur vertelde nog dat hij heel wat ‘crazy’ tijden meemaakte tijdens het filmen van de serie, en dat hij daarna ook moest minderen met drinken. Eerder dit jaar liet hij zich opnemen in een wellnesskliniek in Connecticut om aan zijn ‘persoonlijke problemen' te werken. Zijn woordvoerster bevestigde dat nieuws toen. “Hij heeft besloten om dit gat in zijn schema te gebruiken om aan zichzelf te werken”, zei ze toen. “En daar is hij trots op. Niemand hoeft zich te schamen als hij hulp zoekt.”