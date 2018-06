Kit Harington en Rose Leslie zijn getrouwd Redactie

23 juni 2018

21u52

'Game of Thrones'-sterren Kit Harington (31) en Rose Leslie (31) zijn vandaag in het Schotse Aberdeenshire getrouwd. Ze gaven elkaar het jawoord in het Wardhill kasteel. Een van de kastelen is in het bezit van de familie van Rose.

Kit en Rose trouwden in het bijzijn van familie en vrienden, waaronder een aantal bekende sterren. Zo waren GoT-collega's Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams en Emilia Clarke van de partij. Net als GoT-producent D.B. Weiss en actrice Malin Akerman. Na afloop van de ceremonie werden de gasten verrast met een optreden van de Britse band Mumford & Sons.



Kit had de makers van de immens populaire serie 'Game of Thrones' gevraagd rekening te houden met zijn bruiloft. De serie zit namelijk middenin de opnames van het achtste en tevens laatste seizoen. De makers gaven gehoor aan zijn verzoek waardoor alle collega's van Kit aanwezig konden zijn op zijn grote dag.



De vader van Rose, Sebastian Leslie, liet aan de aanwezige pers weten dat hij "enorm enthousiast" was over het huwelijk. "Het is een fantastische dag voor ons", zei hij.

Clan

Kit en Rose maakten in september vorig jaar hun verloving bekend via een aankondiging in de krant The Times. Vorige maand werd duidelijk dat het koppel zou gaan trouwen in Aberdeenshire in het Wardhill kasteel, de thuisbasis van Rose' broer. In het graafschap staat ook het Lickleyhead kasteel, waar de ouders van de actrice wonen. Het kasteel werd in 1499 gebouwd en is van oudsher het verblijf van de Schotse Clan Leslie.



Kit en Rose, die vooral bekend zijn als Jon Snow en zijn geliefde Ygritte in de HBO-hitserie, kregen in 2012 voor het eerst een relatie. Een jaar later gingen ze uit elkaar, maar ze werden in 2014 weer samen gezien op de luchthaven van Los Angeles. Kit is nog altijd te zien in de serie. Het personage van Rose was voor het laatst te zien in het vierde seizoen.