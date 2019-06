Kit Harington doneert geld aan fans Game of Thrones Redactie

Bron: AD.nl 0 Celebrities Kit Harington heeft meer dan 9.000 dollar gedoneerd aan een geldinzameling die fans van televisieserie ‘Game of Thrones’ in zijn naam waren begonnen, meldt People Magazine. De opbrengst gaat naar de Royal Mencap Society, een organisatie die werkt met mensen met leerstoornissen.

Harington steunt al sinds 2017 de Royal Mencap Society. Toen in het nieuws kwam dat de acteur zichzelf om persoonlijke redenen had laten opnemen in een kliniek, besloten fans op internet een geldinzameling op te zetten voor zijn favoriete goede doel. “Kit Harington heeft zo veel gegeven aan de fans van ‘Game of Thrones’ in de laatste 10 jaar dat hij Jon Snow, Koning in het Noorden, speelde”, lieten de initiatiefnemers weten. “Hij was perfect in zijn rol en we hebben genoten van elke seconde dat hij in beeld was.”

Voordat de acteur doneerde, hadden fans al 87 procent van het beoogde bedrag opgehaald. Door de donatie van Harington is de 63.000 dollar gehaald. “De mensen die deze webpagina in mijn naam hebben opgezet, en de mensen die hebben bijgedragen en berichten hebben achtergelaten, wil ik uit het diepst van mijn hart bedanken. Het heeft mijn hart verwarmd en me in tranen gebracht, wat een prachtig cadeau”, liet Harington weten.

De ‘Game of Thrones’-ster verbleef ongeveer een maand in een luxueus afkickcentrum in Connecticut voor stress en zijn alcoholverslaving, maar zou zich intussen al een stuk beter voelen. “Hij heeft erg veel over zichzelf geleerd, en focust zich nu erg op beter worden”, aldus een bron. “De terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk maakt hem erg blij en hij is klaar om opnieuw zijn leven te hervatten. Voorlopig doet hij het stap per stap en neemt hij het leven zoals het komt.”