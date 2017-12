Kist met stoffelijk overschot Johnny Hallyday onderweg naar Caraïben Caspar Naber

11u32

Bron: AD 0 Screenshot BFMTV De Boeing 757 is gehuurd door de nabestaanden. Aan boord bevinden zich een zestigtal 'naasten' van de Franse rockheld. Het toestel landt naar verwachting over iets meer dan 8 uur op de Prinses Juliana Luchthaven van Sint Maarten. Celebrities Vanaf de luchthaven Le Bourget bij Parijs is omstreeks 10.15 uur een vliegtuig vertrokken met het stoffelijk overschot van de Franse rockheld Johnny Hallyday. De Boeing 757, gehuurd door de nabestaanden, vliegt naar Sint Maarten. Van daaruit wordt het lichaam van Jean-Philippe Smet - de echte naam van de zanger - overgebracht naar buureiland Saint-Barthélemy voor de begrafenis, morgen.

Het vliegtuig zou aanvankelijk omstreeks 9 uur vertrekken maar steeg pas ruim een uur later op, zo meldt de Franse nieuwssite BFMTV. Aan boord van de Boeing 757 bevinden zich een zestigtal naasten van de Franse Elvis Presley, die woensdag op 74-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van longkanker. Onder hen weduwe Laetitia en dochters Jade en Joy maar ook de kinderen uit het eerste huwelijk van Jean-Philippe (zoon David en dochter Laura), zijn manager, bandleden en lijfwachten. Zangeres Line Renaud (89), die Johnny Hallyday in 1960 tijdens een televisieshow presenteerde aan het Franse publiek, vliegt niet mee. "Ik ben te moe voor zo'n lange reis", verklaarde ze tegenover Le Parisien.

L'avion transportant Johnny Hallyday quitte Paris et s'envole pour Saint-Barthélemyhttps://t.co/pK53ToeA3q pic.twitter.com/NkydsY7ZGo BFMTV(@ BFMTV) link

Tientallen fans trotseerden de ijskoude regen om hun idool vaarwel te zeggen, zo blijkt uit berichten op Twitter.

A l'aéroport du Bourget les fans, une dizaine, sont là pour dire adieu à l'idole #Johnny #TeteDeLoup #franceinfo pic.twitter.com/QcA9k41YHF B.Illy(@ BenjaminIlly) link

Vakantievilla

De vlucht naar Sint Maarten duurt iets meer dan 8 uur. Het vliegtuig met het stoffelijk overschot van Johhny Hallyday landt op de Prinses Juliana luchthaven. Van daaruit zal de kist met een kleiner toestel worden overgevlogen naar buureiland Saint-Barthélemy. De Franse rockheld had sinds 2008 een vakantievilla in Lorient, een van de oudste dorpen van het tropische eiland, en wilde er begraven worden. Het kerkhof ligt tegenover een hamburgerrestaurant waar Johnny en Laetitia regelmatig aten tijdens hun vakanties. De naam van het eettentje 'JoJo' verwijst naar de bijnaam van zanger.

La vue qu'aura Johnny du cimetière de Lorient à Saint Barth

Un burger qui va avoir des clients....#JohnnyHallyday

#JonnyHallydayLhommage pic.twitter.com/QBcPM2XLT7 patrick_micheletti(@ pat_micheletti) link

Besloten kring

Johnny Hallyday wordt morgenmiddag plaatselijke tijd begraven in besloten kring, conform de wens van zijn familie. Om de plechtigheid in alle rust te kunnen laten verlopen, wordt het verkeer in de directe omgeving morgen van 15-18 uur stilgelegd, zo laat de plaatselijke overheid weten in een communiquée. Daarin staat ook dat er vandaag en morgen een verbod geldt om met vliegtuigjes en drones boven het eiland te vliegen of met vaartuigen anders dan bedoeld voor de visserij in de baai van Lorient te komen. Uit respect voor de nabestaanden wordt omwonenden van het kerkhof gevraagd niet in te gaan op verzoeken van journalisten of fotografen om opnames te maken. Eilandbewoners die de laatste eer willen bewijzen aan Johnny Hallyday kunnen dat vandaag naar plaatselijk gebruik doen tijdens een wake in de namiddag en het begin van de avond.

Communiqué l’inhumation #johnnyHalliday #Saint-Barthelemy lundi 11 décembre respect à la famille @leszebres @BFMTV @TF1 @franceinfo @lemondefr pic.twitter.com/x69O2eEv8g Evelyne Ménard(@ EvelyneMnard) link

Massaal afscheid

Circa zevenhonderd motorrijders begeleiden gisteren in hartje Parijs de uitvaartstoet van Johnny Hallyday. Langs de kant brachten naar schatting honderdduizenden mensen een laatste groet aan de legendarische Franse zanger. De plechtigheid vond plaats in de Madeleine-kerk waar president Emmanuel Macron sprak en een groot aantal prominenten aanwezig was.

EPA Johnny Hallyday.