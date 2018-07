Kiss-frontman Gene Simmons schikt zaak seksuele intimidatie TDS

10 juli 2018

21u17

Bron: ANP 0 Celebrities Gene Simmons, de frontman van rockband Kiss, heeft geschikt met een vrouw die hem betichtte van seksueel wangedrag. Het is niet exact bekend wat de inhoud van de schikking is, melden Amerikaanse media.

De vrouw, die anoniem wilde blijven, klaagde de muzikant aan nadat hij meerdere malen ongewenste avances maakte en haar aanraakte tijdens een interview. Simmons zou zijn hand op haar knie en achterwerk hebben gelegd en deze actie niet hebben kunnen verklaren toen de vrouw hem dat wel vroeg.

Simmons heeft alle aantijgingen altijd ontkend. Het incident vond plaats tijdens een interview op 1 november in een restaurant in de stad Highland in Californië.

Het is de tweede maal in korte tijd dat hij een aanvaring heeft tijdens een interview. Zender Fox weerde hem al van het scherm nadat hij tijdens een bezoek medewerkers had beschimpt en beledigd.