KISS-frontman adviseert #MeToo-slachtoffers: "Loop niet naar de pers, maar naar een advocaat" MVO

23 maart 2018

08u30 0 Celebrities Gene Simmons draagt de #MeToo-discussie en de #TimesUp-beweging een warm hart toe, maar hij zet wel vraagtekens bij de manier waarop mensen aan de schandpaal worden genageld. Dat vertelde de frontman van de band KISS in Toronto tijdens een persbijeenkomst.

Simmons vindt het een geweldige ontwikkeling dat vrouwen van zich laten horen en dat daardoor het gedrag van een paar slechte mannen een halt is toegeroepen, maar er is ook een andere kant volgens de 68-jarige rocker.

"De bijkomende schade kan gruwelijk zijn", zei Simmons. "Het kan voorkomen dat mensen valselijk worden beschuldigd en dan is het leed niet te overzien." Als iemand eenmaal beschuldigd is, kan hij of zij zich nergens meer vertonen en dat vindt Simmons zorgelijk. "Je wordt schuldig verklaard, zonder dat je je voor de rechter hebt kunnen verweren."

De rocker zegt een rotsvast vertrouwen te hebben in de rechtsstaat. Hij adviseert slachtoffers dan ook om niet naar de pers te lopen maar een goede advocaat in de arm te nemen.