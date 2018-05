Kirsten Janssens verliest ongeboren kindje: “Lieve Annah, je had alles, je was zo mooi" SD

31 mei 2018

31 mei 2018

14u44 Kirsten Janssens (35) uit 'The Sky is The Limit' is van de hemel in de hel beland. Vorige maand deelde ze nog het heugelijke nieuws dat ze zwanger was van haar ex-verloofde Koen Ambroos, vandaag laat ze weten dat haar dochtertje niet levensvatbaar is.

"Hier lig je dan in mijn buikje, al enkele tijd levensloos, lieve Annah, niemand wist dat je een hartafwijking had en het gevoel dat je nu al een tijdlang dood in mijn buik verder leeft is heel naar maar ik denk en geloof echt dat je gewoon geen afscheid van je mama kan nemen", schrijft Janssens op Facebook.

"Het gevoel dat mijn dochtertje Annah aan het rotten is in mijn buik is de meeste afschuwelijke gedachte die ik ooit heb meegemaakt... Wetende dat ik op wc ga moeten bevallen heel weldra van jou, mijn ongeboren kindje dat levensloos is. RIP Annah Janssens."

"Ik hou van jou, kusje mama. Je had alles voetjes, teentjes, oogjes, oortjes, neusje, handjes, een hart, alle organen, je was zo mooi 😥😥😥😓", besluit ze.