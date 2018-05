Kirsten Janssens in de cel na verwoesten van tuin rivale: "Niemand heeft het recht mijn ongeboren kind te bedreigen" MV

02 mei 2018

19u13

Bron: TV-Familie 6 Celebrities Het gaat van kwaad naar erger met Kirsten Janssens (35), de ex van Jan Kriekels en bekend van ‘The Sky is the Limit’. Recent werd ze zelfs een tijdje opgesloten in de gevangenis van Hasselt. De veelbesproken en zwangere Kirsten heeft daar zelf melding van gemaakt, weet TV-familie.

"Ja, ik heb in het cachot gezeten", schreef ze op Facebook. Kirsten was in de gevang beland nadat ze de tuin van G., een ex van Jan Kriekels, was binnengedrongen en daar lelijk huis had gehouden. "Niemand heeft het recht om mij en mijn ongeboren kind te bedreigen", liet Kirsten vervolgens weten. "Met een zwangere vrouw valt niet te sollen en al zéker niet als ze Kirsten Janssens heet!"

Het bericht bleef echter maar enkele uren online staan. Spijt lijkt Kirsten in ieder geval niet te hebben van haar ‘inval’ in de tuin van G., want in het bericht fulmineerde ze: "Stop met mij te bedreigen, ik ben zwanger! En anders sta ik opnieuw in je tuin en daar vlieg ik graag terug voor naar de gevangenis. Ik had je tuin nog meer willen afbreken, maar ik ben nog vriendelijk gebleven."

