Kirsten Janssens gaat trouwen, maar niet met Jan Kriekels uit 'The Sky Is The Limit': "Eindelijk ben je van dat schepsel af..." MVO

Kirsten Janssens (35), het aan/af-lief van Jan Kriekels in 'The Sky is The Limit', staat op trouwen. Niet met Kriekels, maar met Limburger Koen Ambroos.

"Bedankt om me zo gelukkig te maken en mijn glimlach terug te brengen", schrijft Kirsten op Facebook, waar ze haar verloving aankondigt. "Ik kijk enorm uit naar ons huwelijk, je bent de beste!"

De verloving komt onverwacht, want de jaarwisseling bracht Kirsten nog met Jan door in Zuid-Afrika. "De hele wereld mag het weten en deze keer niet via de boekjes", aldus Kirsten eind vorige week op Facebook. "Jan en ik zijn officieel uit elkaar. Geen knipperlichtrelatie meer na 14 jaar... dat knipperen is zeer vervelend voor de ogen." Bovendien is er heel wat op til in haar leven. "Ik heb mijn ontslag gegeven en heb een nieuwe job en nieuwe auto!" Helemaal klaar voor een nieuw begin, dus.

"Je komt juist van vakantie met Jan en nu ben je verloofd?" reageert iemand op Kirstens nieuwe status. En ook: "Eindelijk ben je van dat schepsel af die al jouw jong bloed en energie leeg wou zuigen."