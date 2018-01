Kirsten Dunst toont haar babybuik, al heeft ze zwangerschap nooit bevestigd MVO

26 januari 2018

10u48 0 Celebrities Officieel is Kirsten Dunst niet zwanger, de 35-jarige actrice bevestigde namelijk nooit of ze al dan niet in verwachting was. Nu toont ze zich echter in het openbaar met een opvallend babybuikje.

Ze mag het dan niet officieel bevestigen, onder stoelen of banken steekt Dunst haar zwangerschap ook niet. Intussen bestaat er al geen twijfel meer over: de actrice is wel degelijk zwanger van haar verloofde Jesse Plemons.

Dunst was deze week op wandel met een vriendin. Ze droeg een comfortabele overal, en hield steeds een hand op haar onderbuik.