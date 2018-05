Kirsten Dunst noemt zoontje Ennis Howard MVO

12 mei 2018

10u19

Bron: ANP 0 Celebrities Kirsten Dunst (36) en haar verloofde Jesse Plemons (30) noemen hun zoontje Ennis. Dunst beviel vorige week van haar eerste kind.

De volledige naam luidt Ennis Howard Plemons. Het kindje werd op 3 mei geboren en moeder en zoon maken het goed, zo weet People.

Het acteurskoppel maakte zelf nog niets bekend over de baby. Dunst, onder meer bekend van films als 'Marie-Antoinette' en 'Spider-Man', hield haar zwangerschap een half jaar geheim. Pas in januari werd bekend dat ze zwanger was van Plemons, die bekend is van zijn rollen in series als 'Breaking Bad' en 'Fargo'. De twee leerden elkaar kennen op de set van 'Fargo'.