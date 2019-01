Kirsten Dunst krijg je zelfs voor 10 miljoen niet in de fitness TK

16 januari 2019

21u33

Bron: ANP 0 Celebrities Kirsten Dunst krijg je niet zomaar de sportschool in. Zelfs 10 miljoen dollar is de actrice het afvallen niet waard. Volgens RadarOnline willen de makers van ‘Bring It On’, de komedie uit het jaar 2000 waar Kirsten een sterrenrol in speelde, nieuw leven inblazen. De makers boden de actrice 10 miljoen, maar daar moet de kersverse moeder wel eerst wat gewicht voor verliezen.

Bronnen van RadarOnline zeggen dat de 36-jarige actrice sinds de geboorte van haar zoontje Ennis in mei de fitness ontwijkt. Zij richt zich sindsdien op het moederschap en haar verloofde Jesse Plemons (30).

Volgens de bronnen is Kirsten het aan het uitstellen om op het aanbod van de remake in te gaan. Als ze ‘Bring It On’ gaat doen, moet ze flink gaan trainen aangezien ze nog niet alle zwangerschapskilo's is kwijtgeraakt. "Maar Kirsten heeft geen haast om dat te doen. Ze heeft een hekel aan sporten en geniet van een ontspannen levensstijl", zegt de bron. "Ze heeft nog geen ja of nee gezegd tegen de film, maar het gaat heel wat kosten om haar op de loopband te krijgen.”