Kirsten Dunst bevallen van jongetje MVO

08 mei 2018

10u25 0 Celebrities Kirsten Dunst (36) en haar verloofde Jesse Plemons (30) zijn dit weekend de trotse ouders geworden van een zoontje, zo melden bronnen dichtbij het koppel.

Met het gezin is alles in orde, en ze willen voorlopig nog in alle rust en stilte genieten van hun pasgeboren kind.

Jesse en Kirsten speelden in 2015 een koppel in de serie 'Fargo' en de vonk sloeg kort daarna ook in het echte leven over. Vorig jaar kwam het nieuws van hun verloving, samen met geruchten over een zwangerschap. Dat laatste bleef lang een groot geheim. Zelfs toen Dunst duidelijk zwanger op foto's werd gespot, hield het koppel de lippen stijf op elkaar. Daarom is het waarschijnlijk ook nog even wachten op een officiële aankondiging van de geboorte.