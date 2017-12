Kirk Douglas viert 101ste verjaardag met zoon Michael MVO

Kirk Douglas werd 101. Celebrities Groot feest bij de familie Douglas. Kirk, vader van acteur Michael Douglas (73), werd zopas 101 jaar oud.

Het was een besloten feestje, in gezelschap van zijn zoon en diens vrouw, Catherine Zeta-Jones. Ook zijn vrouw Anne (96) is nog in leven. Daarnaast was de rest van de familie samen met enkele hechte vrienden aanwezig.

De verjaardagstaart had een Vincent van Gogh-thema, een verwijzing naar de film 'Lust For Life' uit 1956, waarin Kirk de hoofdrol speelde. Er was ook een taart in de vorm van bokshandschoenen, die refereerde naar de film 'Champion', waarvoor hij een Oscar won. Het hele feestje stond in het teken van de meest iconische rollen die Kirk tijdens zijn carrière vertolkte.

"Mijn broer Joel en ik vierden samen met onze familie de verjaardag van Kirk, iedereen had het enorm naar zijn zin," schreef Michael Douglas op zijn Facebookpagina. "Zelfs op zijn 101ste is mijn vader nog altijd verbazingwekkend."

Catherine Zeta-Jones stuurde een verjaardagsboodschap de wereld in via Instagram. "Een gelukkige verjaardag aan mijn allerliefste, inspirerende schoonvader. Ik hou enorm veel van je!"

Catherine Zeta-Jones stuurde een verjaardagsboodschap de wereld in via Instagram. "Een gelukkige verjaardag aan mijn allerliefste, inspirerende schoonvader. Ik hou enorm veel van je!"