Kiprestaurant in Parijs overrompeld met fans na bezoek Kim Kardashian & Kanye West LOV

21 februari 2020

18u07

Bron: Reuters 1 Celebrities Een bestelkiosk in een kiprestaurant in Parijs is uitgegroeid tot een toeristische attractie nadat Kim Kardashian (39) en Kanye West (42) er een bezoekje brachten. Het restaurant, eentje van de bekende keten Kentucky Fried Chicken, hing zelfs een plaatje op aan de bewuste kiosk.

Het bekende koppel bracht woensdagavond een bezoek aan het filiaal van KFC om wat kip te eten, en daarvoor plaatsten ze hun bestelling aan een digitaal scherm. Beelden daarvan waren te zien op het Instagramverhaal van Kim Kardashian.

Fans van de realityster en rapper stromen nu toe in het restaurant in Parijs om foto’s en video’s te maken bij de kiosk. “We waren heel erg verrast om ze te mogen verwelkomen in ons filiaal. Het heeft ons al een heel positieve boost bezorgd in de verkoop”, zei Diam Samake, de manager van het restaurant. Een klein plaatje boven het scherm leest nu: “Kim Kardashian et Kanye West ont commandé sur cette borne le 19.02.2020.”