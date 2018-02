Kinderpornozaak Mark Salling geseponeerd na dood MVO

08 februari 2018

07u20 0 Celebrities De Amerikaanse rechter Otis D. Wright heeft de kinderpornozaak waarin Mark Salling verwikkeld was geseponeerd. De reden hiervan is de dood van de Glee-acteur. Salling pleegde op 30 januari zelfmoord.

Sallings levenloze lichaam werd aangetroffen in de Sunland-Tujunga wijk in Los Angeles, waar hij zichzelf had opgehangen. De zelfdoding werd door lijkschouwers bevestigd, waarmee het mysterie rondom zijn dood werd afgesloten.

Mark kampte met ernstige depressies, nadat hij bekende kinderporno in zijn bezit te hebben gehad. Bij een huiszoeking werden op zijn computer meer dan vijftigduizend pornografische foto's van minderjarigen gevonden. Hij zou na overleg met justitie akkoord zijn gegaan met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als zedendelinquent en een omgangsverbod met minderjarigen. De uitspraak van zijn zaak stond gepland voor maart van dit jaar.

De acteur werd bij het grote publiek bekend als Puck, voluit Noah Puckerman, in musicalserie Glee.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be