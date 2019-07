Kinderpornografie en een sekscultus: een overzicht van de heikele situatie van R. Kelly SD

18 juli 2019

14u00 0 Celebrities Vorige week werd R. Kelly (52) gearresteerd op verdenking van mensenhandel en kinderpornografie. De arrestatie komt er na jaren van speculaties over seksueel misbruik, minderjarige vriendinnetjes en zelfs een sekscultus. Maar wat is er nu eigenlijk precies aan de hand? En hoe ziet de toekomst van de ooit zo populaire zanger er nu uit?

Op donderdag 11 juli werd R. Kelly tijdens een wandeling met zijn hond voor de tweede keer dit jaar gearresteerd. De 13 nieuwe aanklachten tegen hem bevatten onder andere mensenhandel voor seksuele doeleinden en kinderpornografie. Hoewel er al jarenlang geruchten van seksueel misbruik de ronde doen over de zanger, lijkt het er nu voor het eerst op dat hij een veroordeling niet zal kunnen ontsnappen.

Welke aanklachten lopen er tegen R. Kelly?

In februari werd Robert Kelly - zoals de zanger voluit heet - voor het eerst gearresteerd. Vier anonieme slachtoffers waren bij de zaak betrokken, bevestigde procureur Kimberly Foxx. Kelly werd beschuldigd van 11 aanklachten van seksueel misbruik in Chicago. Elk van die aanklachten zou hem een celstraf van drie tot zeven jaar kunnen opleveren. Op 25 februari werd hij op borgtocht vrijgelaten, maar niet lang daarna werd hij opnieuw gearresteerd omdat hij geen alimentatie betaald had aan zijn ex-vrouw Drea Kelly. Uiteindelijk moest hij 160.000 dollar ophoesten voor hij weer werd vrijgelaten.

Kelly heeft nu opnieuw dertien nieuwe aanklachten aan zijn broek. Volgens de nieuwe beschuldigingen heeft de zanger zichzelf gefilmd terwijl hij een meisje verkrachtte en betaalde hij het meisje en haar familie achteraf om tegen de politie te liegen. Daarnaast wordt hij ervan beschuldigd om de ‘Mann Act’ te schenden, die het een misdaad maakt om iemand de staatsgrenzen over te brengen ‘met als doel prostitutie’.

De ‘I Believe I Can Fly’-zanger is officieel aangeklaagd met:

- één beschuldiging van samenzwering om kinderpornografie te ontvangen

- twee beschuldigingen van het ontvangen van kinderpornografie

- vier beschuldigingen van het maken van kinderpornografie. Volgens de beschuldigingen zou hij dit met minstens vier meisjes jonger dan 18 jaar gedaan hebben.

- vijf beschuldigingen van het betalen van een minderjarige om deel te nemen aan crimineel misbruik

- één beschuldiging van samenzwering om de rechtsgang te belemmeren. Kelly en/of zijn team zouden het onderzoek belemmerd hebben door mensen honderduizenden dollars te betalen om niet mee te werken met of te liegen tegen de onderzoekers. Ook zou de zanger opnames terug hebben willen kopen waarop te zien is hoe hij minderjarigen verkracht.

Waarom komen al deze aanklachten nu boven?

De #MeToo-beweging heeft er ongetwijfeld iets mee te maken gehad, maar geruchten dat R. Kelly niet helemaal zuiver op de graat is, doen al bijna twintig jaar de ronde. Maar steeds meer vrouwen treden nu ook effectief met hun verhaal op de voorgrond. Zo vertelden Cheryl Mack (een voormalige assistente van Kelly) en Asante McGee en Kitti Jones (twee ex-liefjes) eerder dit jaar openhartig dat ze wisten van en/of deelnamen aan de sekscultus van de beroemde zanger. Jones vertelde aan The Guardian dat Kelly vrouwen dwong om seks met elkaar te hebben en dat hij hen ‘pets’ (huisdieren, red.) noemde. En ze gaf toe dat hij vrouwen opleidde om hem te dienen in een soort van sekskelder. Alledrie de vrouwen vertelden hoe Kelly alle onderdelen van het leven van de vrouwen controleerden: waar en wat ze aten, hoe ze zich kleedden, wat ze tijdens de seks deden. Hij nam hun telefoons in beslag en sloot de vrouwen op in zijn huizen, zodat ze hun vrienden en familie niet konden contacteren. Verschillende families hebben dan ook al contact opgenomen met de politie in Illinois en Georgia: hun dochters - vaak nog tieners - zouden gegijzeld worden door de zangers. De meisjes zouden een muziekcarrière hebben willen nastreven toen ze hem ontmoetten. Vooral de familie van Joycelyn Savage doet regelmatig wanhopige oproepen in de pers: volgens hen is hun dochter gebrainwasht door de zanger en wordt ze gegijzeld. Joycelyn zelf beweert dat er niets aan de hand is.

Lovell Jones, een voormalige vriend van Kelly, gaf vorig jaar ook toe dat de zanger hem vroeg om vrouwen voor hem te regelen: hoe jonger, hoe beter. En verschillende voormalige werknemers delen eenzelfde verhaal.

Heeft Kelly ooit andere legale problemen gehad?

Het is de zanger een paar keer erg warm onder de voeten geworden. Zo werd Kelly in 2002 gearresteerd. Toen de politie zijn huis onderzocht, vonden ze op een digitale camera een twaalftal beelden waarop de zanger te zien was in compromitterende posities met een minderjarig meisje. Helaas werden de aanklachten ingetrokken nadat er niet genoeg aanleiding bleek voor het originele huiszoekingsbevel.

In 1996 vroeg Tiffany Hawkins een schadevergoeding van 10 miljoen dollar nadat ze Kelly beschuldigde van seksuele relaties toen ze pas 15 jaar oud was. De twee troffen een schikking van 250.000 dollar. In 2002 werd hij aangeklaagd door Patrice Jones, die beweerde dat ze als minderjarige zwanger werd van R. Kelly en dat hij haar dwong om een abortus te ondergaan. Ook bij haar trof hij een schikking, maar het bedrag dat hij haar gaf, is niet bekend. Zo zijn er wel meer zaken, die allemaal in der minne geregeld werden.

Wat nu?

Hoewel R. Kelly zijn onschuld staande houdt, werd zijn verzoek om op borgtocht vrijgelaten te worden, door de rechter afgewezen. De aanklagers in de zaak lieten de rechter tijdens de zitting weten dat Robert Kelly “een extreem gevaar is voor de gemeenschap, in het bijzonder voor minderjarige meisjes.”

Als de 52-jarige zanger wordt veroordeeld voor alle zaken waarvan hij verdacht wordt, kan hij een celstraf krijgen van 195 jaar. Op zijn familie hoeft hij alvast niet meer te rekenen voor steun. Zijn dochter, Baku Abi, kon op Instagram haar walging amper onderdrukken. “Aan de mensen die vinden dat ik iets moet zeggen over de situatie, ik wil dat jullie begrijpen dat ‘geschokt’ een understatement is voor wat ik op dit moment voel.” Ze vertelde meteen dat zij, haar moeder en haar broers en zussen al jaren geen contact meer hebben met Kelly. “Het monster waarover jullie me aanspreken, is mijn vader. Ik besef heel erg goed wie en wat hij is. Ik ben in dat huis opgegroeid.”-