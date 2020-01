Kindermisbruik, een zelfmoordpact en afpersing: de meest opvallende onthullingen uit ‘Surviving R. Kelly Part II’ SDE

11 januari 2020

10u00 0 Celebrities In de Verenigde Staten is de documentaire ‘Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning' in première gegaan. Daarin komen verschillende bevoorrechte getuigen aan het woord over de in opspraak gekomen zanger, zoals enkele van zijn slachtoffers en familieleden. En de verhalen die ze te vertellen hebben, zijn best onthutsend.

R. Kelly werd als kind door verschillende mensen seksueel misbruikt

Bruce en Carey Kelly, de broers van Robert, vertellen in de documentaire hoe de zanger als kind seksueel misbruikt werd. Hun buurman, een ‘speeloom’ die mr. Henry heette, ontblootte zichzelf aan de kinderen en misbruikte Robert verschillende keren. Dat verhaal wordt bevestigd door Andrea Lee, de ex-vrouw van Robert. “Hij vertelde me: ‘Ik was zo bang omdat ik zo klein was. Hij nam me mee naar het veld en zei: ‘Robert, je mag dit tegen niemand zeggen, want anders ben ik de pineut.’” Op een dag kwam Robert vanuit het huis van mr. Henry gelopen, waarop hun moeder de politie belde. “Een hoop jongens uit de buurt overviel mr. Henry", herinnert Carey zich. “Ze sloegen hem tot er overal bloed was. Tot de politie er was. Maar toen de agenten aankwamen, deden ze alsof ze er niet waren. Ze wachtten tot de jongens klaar waren met slaan voor ze hem meenamen naar de gevangenis.” Helaas werd mr. Henry nooit berecht, want de man betaalde hun moeder 5.000 dollar om de aanklacht te laten vallen.

Ook een vrouwelijk familielid zou Robert misbruikt hebben. Dat vertelde de zanger zelf al in het nummer ‘I Admit’. Carey geeft nu toe dat ook hij misbruikt werd door dezelfde vrouw, die niet veel ouder was dan de kinderen. Hij vermoedde wel dat Robert het eigenlijk “leuk vond”.

De eerste vrouw die R. Kelly ooit beschuldigde, doet haar verhaal

Tiffany Hawkins was de eerste vrouw die R. Kelly publiekelijk van seksueel misbruik beschuldigde. Ze was amper 15 toen ze voor de eerste keer seksueel contact met de zanger had, in 1991. De twee gingen samenwonen, en Robert gaf Tiffany een job bij zangeres Aaliyah, met wie hij later zou trouwen. “Toen ik ontdekte dat Robert en Aaliyah getrouwd waren, kon het mij niet schelen”, zegt Tiffany. “Het stoorde me niet, want als iemand anders seks had met hem, betekende dat dat ik het niet moest doen.” En ze vertelt ook: “Ik was het eerste meisje, maar niemand geloofde me. Maar na mij gebeurde het opnieuw, en opnieuw, en opnieuw.”

Het verhaal achter de ‘plasvideo’

Toen een video de ronde begon te doen waarop te zien leek hoe R. Kelly plaste op de 14-jarige Reshona Landfair en haar ook verkrachtte, raakte zijn team in paniek. Het was essentieel dat mensen geloofden dat het niét R. Kelly was op de video. Jimmy Maynes, een medewerker van de platenmaatschappij, vertelt in de documentaire hoe hij naar Chicago gestuurd werd om zoveel mogelijk kopieën van de video op te kopen als hij maar kon - desnoods recht vanop straat. Toen hij de zanger ernaar vroeg, antwoordde Robert dat de man in de video zijn (niet-bestaande) tweelingbroer was. Maynes aanvaardde die uitleg, omdat hij zo hard hoopte dat het waar was.

Roberts advocaat Ed Genson had een andere uitleg: hij suggereerde publiekelijk dat de man in de video Roberts jongere broer Carey was. Die vertelt in de documentaire dat hij naar het huis van zijn broer geroepen werd om de situatie te bespreken. Robert stond erop dat het gesprek plaatsvond aan het zwembad, zodat Carey zijn kleren zou uittrekken en zo zou bewijzen dat hij geen zendertje droeg. Vervolgens smeekte de zanger zijn broer om te zeggen dat hij de man in de video was: “Ik zal je een auto kopen. Ik geef je een platendeal. Je krijgt 50.000 dollar!” Maar Carey weigerde, want hij wilde zijn ziel niet verkopen. Uiteindelijk werd Robert dankzij advocaat Genson vrijgesproken. Al heeft de man daar nu wel spijt van. In een interview uit 2019 vertelde de advocaat dat de zanger “zo schuldig als wat" was.

Het zelfmoordpact met Jerhonda Pace

Jerhonda Pace ontmoette R. Kelly toen ze amper 14 jaar oud was. Toen de zanger in 2008 terechtstond voor kinderpornografie, loog ze over haar leeftijd om de rechtszaak te kunnen bijwonen, aangezien minderjarigen niet toegelaten zijn in de rechtbank. Jerhonda vertelt hoe ze al snel helemaal in de ban raakte van Robert, en de twee spraken zelfs af dat het meisje zelfmoord zou plegen als er ooit iets met hem zou gebeuren. “Ik sloot een zelfmoordpact met hem”, vertelt ze in de documentaire. “Als er iets met hem zou gebeuren - als hij naar de gevangenis zou gaan, of als iemand hem kwaad zou doen - dan moest ik mezelf van kant maken." Ze herinnert zich hoe Robert haar een flesje pillen liet zien en dat in een kostuum in zijn huis opborg, waar ze het altijd zou kunnen vinden. “Wanneer ik bij hem was, voelde ik me echt klaar om mezelf te doden", klinkt het.

R. Kelly perste zijn slachtoffers af

R. Kelly wist goed genoeg hoe hij zijn slachtoffers onder de duim moest houden. Verschillende vrouwen vertellen in de documentaire hoe de zanger hen dwong om brieven te schrijven of belastende verklaringen af te leggen over hun familie of henzelf. Die bewaarde hij dan voor het geval de vrouwen zouden proberen om te ontsnappen. Zo beweert de familie van Joycelyn Savage dat Robert een brief heeft waarin het meisje haar vader ervan beschuldigt dat hij haar misbruikt heeft. In een poging om opnieuw contact te krijgen met haar dochter, ondertekende de moeder van slachtoffer Halle Calhoun zelfs een brief waarin stond dat ze de zanger probeerde af te persen. Ook Jerhonda Pace schreef een gelijkaardige brief: “Hij vertelde me dat hij die brief wilde schrijven. Ik zei hem dat die dingen niet gebeurd waren. Hij antwoordde: ‘Wel, als het niet gebeurd is, dan is het ook geen probleem om het op te schrijven.’ Dus ik schreef de brief, ik tekende het en hij vertelde me om er geen datum op te zetten. Maar ik zette wel een datum op alles wat ik signeerde.”

Dominique Gardner praat over de straffen die ze moest ondergaan

Dominique Gardner woonde negen jaar lang bij R. Kelly, maar kon recent toch aan zijn klauwen ontsnappen. In de documentaire vertelt ze voor het eerst over haar jaren bij de zanger. Zo praat ze over de regels die Robert ingesteld had over praten tegen de andere meisjes, over naar andere mannen kijken of dingen zonder zijn toestemming doen. “Wanneer je tegen zijn regels ingaat, ben jij de vijand en gaat hij je ook zo behandelen", zegt Dominique. En dus begon Robert haar te straffen. Zo trok hij hele lokken haar uit. Aangezien haar haar niet meer terug groeide vanwege de schade die hij had aangericht, knipte ze het kort. Nog een typische straf: isolatie. Zo werd Dominique opgesloten in een slaapkamer zonder eten. “De langste periode die ik helemaal alleen doorbracht was anderhalve week”, herinnert ze zich. “Het was eenzaam en droevig. Ik wilde niet meer leven.”