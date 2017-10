Kinderen van Mila en Ashton krijgen geen kerstcadeautje TK

06u47

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Mila Kunis en echtgenoot Ashton Kutcher geven hun kinderen met Kerstmis geen cadeaus. Dat vertelde Kunis in een interview met Entertainment Tonight. De acteurs vinden hun kinderen nog te jong en denken dat ze toch niets zullen merken van de feestdag en de bijbehorende cadeautjes.

"Voorlopig plannen we een kerst zonder cadeaus voor de kinderen", aldus Kunis. Mila en Ashton hebben twee kinderen: 3-jarige dochter Wyatt en hun bijna 1-jaar oude zoontje Dimitri. "Als ze zo jong zijn, dan krijgen ze toch niks mee van die feestdagen", vervolgt de 34-jarige actrice.



Kunis vertelt dat zij en Kutcher vorig jaar ook geen cadeaus gaven, maar dat hun ouders dat wel deden en dat het voor hun dochtertje Wyatt allemaal wat veel was. "Wyatt was twee en het werd haar allemaal te veel, die cadeaus", aldus Kunis. Het stel heeft de trotse grootouders van de kinderen gevraagd om het dit jaar tot één cadeau te beperken.



Kunis vertelt dat het vieren van kerst en Pasen voor haar sowieso nieuw is. De actrice werd geboren in de Sovjet-Unie, waar het vieren van religieuze feestdagen werd ontmoedigd. "Of het nu Pasen of kerst is, maakt niet uit. Het is familietijd met de kinderen en we bouwen aan onze eigen tradities."