Kinderen van Kanye West haalden wrede 1 aprilgrap met hem uit

04 april 2019

10u45 0 Celebrities North (5) en Saint West (3), de oudste kinderen van Kim Kardashian (38) en Kanye West (41), hebben een nogal lugubere 1 aprilgrap uitgehaald met hun vader. Dat vertelt mama Kim in een interview met het magazine Elle.

“North nam ketchup mee in de badkamer", vertelde Kim Kardashian, “en ze smeekte me om het over mij en over de badkamer uit te mogen smeren, alsof we in een slechte horrorfilm zaten.” Dan vroeg North haar moeder om op de grond te gaan liggen. Kim zegde toe, want ze dacht dat haar dochter in het ergste geval zou rondvertellen dat ze gewond was. Maar dat was niet wat er gebeurde.

“Ze leerde Saint hoe hij moest doen alsof hij huilde - ze toonde hem gewoon hoe hij het moest doen. En dan vertelde ze hem dat hij moest roepen: ‘Mama is dood!’”, vertelde ze. Papa Kanye West kwam naar verluidt in paniek naar boven gelopen en kon niet met de grap lachen toen hij eenmaal besefte wat er gebeurd was. “Kinderen, dit is niet grappig! Dit is geen goede grap”, vertelde hij hen volgens Kim. In principe was ze het met haar echtgenoot eens, vertelde de realityster, maar toch is ze wel onder de indruk dat North en Saint zo'n ingewikkelde grap konden bedenken. “Het verbaast me dat ze zoiets samen konden bedenken, en dat ze met z’n tweetjes zoveel plezier hadden.”