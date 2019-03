Kinderen Michael Jackson overwegen om klacht in te dienen MVO

15 maart 2019

16u57

Bron: ANP 0 Celebrities Prince, Paris en Blanket Jackson, de drie kinderen van Michael Jackson, overwegen een aanklacht in te dienen tegen Wade Robson en James Safechuck.

Robson en Safechuck spraken in de omstreden documentaire ‘Leaving Neverland’ nogal expliciet over het seksueel misbruik dat ze menen te hebben ondergaan in de periode dat ze veel met de King of Pop omgingen.

De drie kinderen willen het tweetal aanklagen voor fraude, emotionele schade, laster en een onjuiste weergave van de feiten. Het gaat hen niet om geld; een eventueel bedrag dat hen toegekend mocht worden willen ze schenken aan een goed doel. Ook willen ze dat de twee mannen ‘hun verantwoordelijkheid nemen en hun excuses aanbieden’.

Volgens Robson en Safechuck misbruikte Jackson hen gedurende een aantal jaar. De familie van de in 2009 overleden zanger denkt daar heel anders over en meent dat zowel Robson als Safechuck niet de waarheid vertelt.