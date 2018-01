Kinderboek van Paul McCartney wordt verfilmd KDL

Het boek 'High in the Clouds' van Paul McCartney wordt verfilmd. Schrijver Jon Croker, die eerder ook werkte aan de filmhit Paddington, werkt momenteel aan het scenario van de animatiefilm, zo meldt Deadline.

De oud-Beatle publiceerde het boek in 2005. 'High in the Clouds' vertelt het verhaal van de eekhoorn Wirral die op zoek gaat naar het dierenparadijs Animalia nadat zijn bos is vernield door bulldozers.

Naar verwachting gaat Paul McCartney zelf een van de hoofdpersonages inspreken. Lady Gaga gaat de liedjes voor de film verzorgen. Wanneer de film klaar zal zijn, is nog niet duidelijk.

Het boek van Paul McCartney kwam in 2005 uit.