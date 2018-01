Kindacteur uit 'Star Trek' sterft op 33-jarige leeftijd MVO

Jon Paul Steuer sterft op 33-jarige leeftijd. Celebrities Jon Paul Steuer, die tijdens de jaren '80 als eerste de rol van Alexander Rozhenko vertolkte in de serie 'Star Trek' is overleden, zo melden de Amerikaanse media.

Steuer was nog maar drieëndertig jaar toen hij op nieuwjaarsdag overleed. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Hoewel hij enkel als kind op tv te zien was, herinneren 'Star Trek'-fans hem nog alsof het gisteren was. Ze trokken dan ook massaal naar Twitter om hun medeleven aan zijn nabestaanden te betuigen.

Hij was de eerste acteur die de rol van de Klingon Alexander speelde. Later werd diezelfde rol nog onder handen genomen door Brian Bonsall, Marc Worden en James Sloyan. Zij speelden de rol in verschillende versies van de franchise.

Steuer was al jaren niet meer te zien op het kleine scherm. Hij focuste zich op zijn muziekcarrière en kluste zelfs bij als restaurateur.