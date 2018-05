Kindacteur die 'Jon Snow vermoordde' krijgt grafische doodsbedreigingen: "Ik zal heel je familie uitroeien en hun lijken verkrachten" MVO

31 mei 2018

11u54 3 Celebrities Brenock O'Connor (18) moet zijn rol in 'Game of Thrones' duur bekopen. Hij startte als één van de meer geliefde personages, dienstknecht Olly, maar toen die plots in een verrader veranderde, werd ook het leven van Brenock er niet beter op.

Het was namelijk Olly die Jon Snow om de tuin leidde in de seizoensfinale van seizoen 5. Aan het eind van die aflevering sterft hoofdrolpersonage Jon Snow aan de hand van zijn zogenaamde vrienden, de Night's Watch. Zij hadden een pakt gesloten om hun leider, Snow, te vermoorden in het holst van de nacht. Olly leidde Snow niet alleen naar zijn dood, hij was ook degene die hem de uiteindelijke doodsteek gaf.

Fictie vs. realiteit

"Ik wist niet dat het zo'n impact zou hebben", zegt O'Connor in een recent interview. "Uiteraard verwachtte ik dat er reacties zouden komen, maar ze waren onverwacht hard."

Bepaalde fans gaan zo erg op in het plot van 'Game of Thrones' dat ze het onderscheid niet meer kunnen maken tussen wat echt is en wat fictie. Ook al bleek Jon Snow achteraf op magische wijze terug tot leven tot komen, toch krijgt de jonge acteur vandaag nog steeds te maken met doodsbedreigingen. En hij was nog maar 15 jaar toen die begonnen...

"Familie uitmoorden"

"Je gelooft haast niet wat sommige mensen schrijven. Ikzelf woon in Engeland, waar de afleveringen van de serie een dag later worden uitgezonden dan in Amerika. De dag na de Amerikaanse uitzending ontving ik plots al tweets: 'Jij rotzak. Ik ga je hele familie van kant maken. Ik zal hun lijken verkrachten voor ik ze aan mijn honden voer'. Onbegrijpelijk, toch?"

Gelukkig was het net zijn jonge leeftijd die het makkelijker maakte om de commentaren van zich af te schudden. "Ik was een tiener op dat moment, ik was de wereld van sociale media al gewend. Die ochtend dacht ik: 'Ach, oké, dat staat ook alweer online', en ik lag er niet wakker van."

Hij zag er zelfs het positieve van in. "Dat mensen zich zo kwaad maken op mij persoonlijk, betekent toch dat ik een geloofwaardige acteerprestatie heb neergezet? De bedreigingen zijn niet leuk, maar daar ben ik dan weer wél trots op."