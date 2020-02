Kim & Kourtney Kardashian gaan op de vuist in nieuw seizoen ‘Keeping Up With The Kardashians’ LOV

26 februari 2020

11u00 0 Celebrities Dat er al een tijdje een haar in de boter zit bij de Kardashian-zussen, is geen geheim. Enkele maanden geleden raakte nog bekend dat Kourtney een stap terug wilt zetten uit het realityprogramma, waar een hevig conflict rond uitbrak. Dat lijkt in het nieuwe seizoen een hoogtepunt te bereiken, want in een trailer zien we hoe Kim en Kourtney op de vuist gaan.

De spanning stijgt ten huize Kardashian. Enkele maanden geleden werd al bekend dat Kim en Khloé eraan dachten om zus Kourtney te ontslaan uit hun razend populaire realityshow ‘Keeping Up With The Kardashians’. Kourtney is namelijk van mening dat ze niet alles uit haar leven hoeft te delen en vraagt haar zussen om haar grenzen te respecteren, maar er breekt een discussie uit. “Dit is onze job. We moeten open en eerlijk zijn en ons leven delen. Wanneer jij niet voor de camera verschijnt, moeten Khloé en ik bijspringen. En wat stelt deze show nog voor als we niets over ons privéleven delen?” verwijt Kim haar. “Ik wil gewoon niets over mijn liefdesleven delen, that’s it”, houdt Kourtney hardnekkig vol.

In beelden van het nieuwe aankomende seizoen, blijkt nu dat het gezin nog niet tot een overeenkomst is gekomen. We zien de zussen discussiëren en scherp naar elkaar uithalen. “Waarom moet je altijd zo’n attitude hebben?”, sneert Khloé naar Kourtney. “Dan moet je je maar niet moeien met zaken die niet de jouwe zijn”, antwoord ze. “Praat er dan niet over waar ik bij sta.” In beelden die volgen escaleert de ruzie, waarop er waterflessen naar elkaar gegooid worden en de zussen elkaar zelfs proberen te slaan. Daarmee belooft het nieuwe seizoen alvast heel wat drama.

‘Keeping Up With The Kardashians’ keert op 26 maart terug naar het kleine scherm.