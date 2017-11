Kim Kardashian: "Zwangerschap met draagmoeder moeilijker dan verwacht" MVO

13u01 0 EPA Celebrities Kim Kardashian geeft toe dat de zwangerschap met een draagmoeder haar zwaarder valt dan verwacht. Volgens Kim komt dat door het gebrek aan controle. Die had ze wel tijdens haar eerste twee zwangerschappen omdat ze de kinderen toen zelf droeg.

Kim had zowel bij haar eerste als tijdens haar tweede zwangerschap complicaties, waaronder de levensgevaarlijke complicatie pre-eclampsie: hoge bloeddruk en proteïne in de urine. Om die reden besloot het stel een draagmoeder in te schakelen.

''Iedereen die zegt of denkt dat dit kiezen voor de makkelijke weg is zit echt helemaal verkeerd. Het is zoveel moeilijker op deze manier omdat je geen controle hebt'', aldus de 37-jarige beroemdheid. "Natuurlijk kies je iemand die je helemaal vertrouwt en waar je een goede band mee hebt, maar dat ik mijn eerste twee kinderen wel kon dragen en de baby die nu komt niet, valt mij zwaar."

Ze voegt daaraan toe dat ze zwanger zijn haatte. Ze had verwacht dat het met een draagmoeder makkelijker zou zijn. ''Maar ondanks dat had ik het liever zelf gedaan. Die innerlijke strijd is moeilijk, maar ik doe mijn best.''