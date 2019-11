Kim Kardashian wil na haar 40e minder sexy outfits dragen MVO

06 november 2019

10u30 0 Celebrities Hoewel ze wereldwijde bekendheid kreeg door het uitbrengen van een sekstape en zich graag hult in sexy niemendalletjes, is Kim Kardashian van plan om minder opzichtige kleding te dragen als ze de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt. En dat betekent dat de 39-jarige realityster haar laatste jaar met nietsverhullende outfits in zou gaan.

Nadat echtgenoot Kanye West openlijk had geklaagd over de sexy pakjes van zijn vrouw, liet Kardashian weten: “Hij is mijn man, dus uiteraard wil ik hem eren. Ik heb respect voor zijn gevoelens en voor wat hij heeft moeten doorstaan in zijn leven. Maar het gaat hem vooral om de kinderen. Zij worden ouder en hij vindt het heel belangrijk dat we iets goeds uitstralen binnenshuis. Zo hebben we bijvoorbeeld alle televisies weggehaald uit de kinderkamers en mag onze oudste dochter North geen make-up meer in haar kamer hebben,” aldus Kim.

Kim lijkt zichzelf goed te beseffen dat ze een moeder van vier kinderen is en dat er zeker een moment zal komen waarop ze een stapje terug moet doen wat betreft kleding. “Alleen wanneer is dat moment? Dat is de vraag,” zegt de realityster, die de kwaliteiten van Kanye als vader prijst. “Hij is een enorm voorbeeld voor onze kinderen. Ik denk zelf dat er een fijn lijntje loopt tussen streng zijn voor je kids en tegelijkertijd doen waarbij je jezelf prettig voelt. Ik leer wat van hem, respecteer hem en vind het prima om af en toe wat water bij de wijn te doen.”