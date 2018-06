Kim Kardashian wil alweer gevangene vrij krijgen, dit keer door DNA-test MVO

18 juni 2018

06u30

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian maakt zich opnieuw sterk voor een gevangene met een uitzichtloze toekomst. Nadat ze Alice Marie Johnson vrij kreeg dankzij een meeting met Donald Trump, zet ze zich nu in vore ene Kevin Cooper.

Ditmaal vraagt ze via Twitter aan de Californische gouverneur Jerry Brown of er een nieuwe DNA-test afgenomen kan worden bij Kevin Cooper, een 59-jarige man die in 1985 schuldig werd bevonden aan de moord op een viertal mensen. De man zit waarschijnlijk al jaren onterecht vast op 'death row'.

Zo werd er gerommeld met bloedmonsters, zou er bewijsmateriaal zijn aangetroffen op een shirt dat Cooper nooit gedragen heeft en zou de enige overlevende van het bloedbad, destijds een 8-jarig jongetje, de politie meerdere malen verteld hebben dat er drie of vier witte mannen het huis betraden. Cooper is Afro-Amerikaans. Ondanks alles wat in zijn voordeel sprak, werd de man toch veroordeeld.

Kim is niet de enige die vraagt om het DNA van Cooper opnieuw te onderzoeken. Ook de vrouwelijke senator Kamala Harris van San Francisco vraagt Brown hierom. De gouverneur heeft nog niet gereageerd op de tweet.