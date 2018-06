Kim Kardashian werkte half jaar aan bezoek Trump SD

08 juni 2018

06u45

Bron: ANP 0 Celebrities Aan de ontmoeting tussen Kim Kardashian (37) en Donald Trump (71) ging zes of zeven maanden voorbereiding vooraf. Dat vertelde de realityster donderdag in een interview op CNN.

Kim legde het verzoek om een afspraak met de president eerst voor aan zijn dochter Ivanka Trump. Ze had in de maanden die volgden contact met Ivanka's echtgenoot Jared Kushner over de zaak rond Alice Marie Johnson, die een levenslange gevangenisstraf kreeg opgelegd voor haar niet-gewelddadige rol in een drugsnetwerk.

De realityster werd op 30 mei, de 63e verjaardag van de gevangene, ontvangen door Trump. "Dat was de datum die zij hadden uitgekozen. Ik voelde meteen dat het de juiste dag was om dit te doen", aldus Kim. De president verleende Alice Marie een week later gratie.

Op de vraag of ze het idee heeft dat ze door Trump gebruikt is voor campagnedoeleinden, antwoordde Kim: "Uiteindelijk heeft hij me aangehoord. We hebben de klus geklaard. Waar zou hij mij voor kunnen gebruiken?"