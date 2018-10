Kim Kardashian weigert een job en krijgt daar bijna 865.000 euro voor van manlief Kanye KDL

Dat Kanye West (41) zijn vrouw Kim Kardashian (37) doodgraag ziet, is geen geheim. De rapper laat geregeld honderden rozen leveren, koopt Kim peperdure juwelen en kleren en onlangs gaf hij haar zelfs een cheque van 1 miljoen dollar, omgerekend net geen 865.000 euro, omdat ze een bepaalde job geweigerd had.

In de podcast van televisiester Ashley Graham vertelde Kim dat een modemerk, van wie ze de naam niet wilde noemen, haar een tijdje geleden gevraagd had om model te staan voor hun nieuwe collectie. De realityster zou daar maar liefst 1 miljoen dollar voor krijgen. Kim vond het aanbod wel aanlokkelijk, maar vertelde hen dat ze de mogelijke job eerst met Kanye moest bespreken. Toen ze dat deed, vroeg hij haar de job te weigeren. "Kanye wilde het niet omdat het merk de collectie van Yeezy, het modemerk van Kanye, regelmatig namaakt", vertelde Kim.

Groot moederdagcadeau

"Ik begreep het wel, maar het ging natuurlijk over heel veel geld", gaat Kim verder. Maar Kanye zou Kanye niet zijn, mocht hij zijn vrouw niet willen bedanken voor haar 'geste'. "Een week later, op Moederdag, stond er plots iemand aan de deur met een groot boeket bloemen en een enveloppe." Kanye, die op dat moment het land uit was voor muziekopnames, had namelijk iemand gevraagd om zijn moederdaggeschenkje aan Kim te bezorgen. "Toen ik de enveloppe opende, zag ik dat er een cheque van 1 miljoen dollar (omgerekend zo'n 865.000 euro, nvdr.) in zat." Op het bijhorende briefje bedankte Kanye zijn vrouw voor haar onvoorwaardelijke steun. In de enveloppe zat verder ook nog een contract waarmee Kanye Kim vroeg om mede-eigenaar te worden van Yeezy. Op de vraag of Kim de cheque geïnd heeft, zei ze volmondig 'ja'.