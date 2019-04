Kim Kardashian: “We hadden thuis geheime kamer gevuld met bewijs tegen O.J. Simpson” TDS

11 april 2019

Bron: VOGUE 0 Celebrities Kim Kardashian (38) onthuld dat haar vader, de inmiddels overleden advocaat Robert Kardashian, een geheime kamer had, gevuld met bewijs tégen O.J. Simpson (71). Die werd in 1995 vrijgesproken voor de moorden op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend Ron Goldman. Het proces werd destijds in zijn geheel uitgezonden op de Amerikaanse televisie en staat nog steeds bekend als de ‘trial of the century’.

Robert Kardashian verkreeg wereldfaam omdat hij O.J. Simpson verdedigde in de rechtszaak na de moord op diens ex-vrouw en haar nieuwe vriend. Nu onthult zijn dochter Kim dat er al die tijd tijdens het proces een geheime kamer bij hen thuis was, die vol bewijs zat dat kon aantonen dat Simpson wel degelijk schuldig was.

“Tijdens de weekends gebruikten ze (het leger advocaten, red.) ons huis als een kantoor. Mijn vader had een bibliotheek, en als je daar tegen een bepaalde muur drukte, kwam er een geheime kamer tevoorschijn. Daar hield hij al het bewijs tegen OJ bij in boeken”, aldus Kim deze week in Vogue. “Ik ging er altijd in rondsnuisteren. Ik was heel nieuwsgierig naar al dat forensisch onderzoek”

Ondanks het feit dat er geen andere verdachten waren en er ook officieel bewijs leek te zijn gevonden voor Simpsons schuld, werd hij toch vrijgesproken. De rechtszaak speelde zich af tegen de achtergrond van de hevige rassenrellen die halverwege de jaren negentig in met name Los Angeles woedden. De verdediging van Simpson maakte hier met succes gebruik van door de rassenkaart te spelen: Simpson zou onschuldig zijn en de overwegend witte politie zou hem achter slot en grendel willen vanwege zijn etniciteit. Achteraf hebben juryleden toegegeven dat ze de ex-sportheld wel degelijk schuldig hadden moeten verklaren.