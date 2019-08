Kim Kardashian vraagt vrijgelaten gevangene als ondergoedmodel MVO

30 augustus 2019

14u48

Bron: ANP 0 Celebrities Oud-gevangene Alice Johnson mocht een jaar geleden dankzij Kim Kardashian voorgoed afscheid nemen van haar oranje jumpsuit. Nu heeft de realityster haar gevraagd een ander kledingstuk aan te trekken. De 64-jarige vrouw is een van de modellen van SKIMS, Kims lijn met corrigerend ondergoed.

Op Instagram deelt de realityster een fragment van Alice in haar verhullende pakje. “Kim ging op oorlogstocht om te vechten voor mijn vrijheid”, zegt de Amerikaanse in een clipje. “Dat is de reden dat ik haar mijn oorlogsengel noem.” SKIMS is vanaf 10 september verkrijgbaar. In eerste instantie heette de collectie Kimono, maar dat werd aangepast na ophef over de naamkeuze die respectloos zou zijn tegenover de gelijknamige traditionele Japanse mantel.

Kim voerde vorig jaar maandenlang campagne om Alice vrij te krijgen. Zij werd in 21 jaar eerder veroordeeld tot levenslang nadat ze was gearresteerd voor een drugsgerelateerd misdrijf. De realityster, die zich sindsdien vaker inzet voor gevangenen, nam het onrecht zwaar op en vroeg president Donald Trump haar vrij te laten.