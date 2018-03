Kim Kardashian verweert zich: "Foto was níét bewerkt" SD

28 maart 2018

15u27

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian (37) ontkent dat de foto die ze onlangs op Instagram plaatste bewerkt is. De realityster noemt de beschuldigingen van de 'Photoshop-fail' op haar website "belachelijk".

Kim zou "alleen een filter hebben toegevoegd", laat ze weten in een statement. Volgens haar ging het mis toen ze een foto opnieuw op Instagram zette die een fan al had gepost. "Het lijkt erop dat de fan de foto heeft gespiegeld. Dat is de reden dat de auto er zo raar uitziet."

Het kiekje, gemaakt ter ere van de grote protestmarsen voor strengere wapenwetten in de Verenigde Staten, zorgde online voor behoorlijk wat hilariteit. "Dat is eigenlijk heel grappig. Wie zou er nou een auto fotoshoppen om die er zo uit te laten zien?" Kim postte de originele foto waarop het spiegeleffect te zien is, voordat ze de foto bijsneed. De samengeperste auto en gebogen lijnen in de achtergrond lijken daarmee verklaard.

‪Let’s March! @AMarch4OurLives @EveryTown (Wear Orange) 📸 BACKGRID Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 24 mrt 2018 om 15:15 CET