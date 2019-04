Kim Kardashian verdedigt keuze om rechten te gaan studeren: “Voor de rechtbank maakt het niet uit wie je bent” SD

16 april 2019

08u47

Bron: Instagram 0 Celebrities Het nieuws dat Kim Kardashian (38) rechten studeert, heeft de gemoederen flink verhit. De realityster krijgt behoorlijk wat commentaar. Vooral het feit dat ze in de staat Californië woont, waar het mogelijk is om advocaat te worden zonder een daadwerkelijke rechtenstudie te volgen, wordt op veel hoongelach onthaald. Kardashian reageert via een post op Instagram op de kritiek en laat weten dat ze ‘keihard werkt’.

“Vorig jaar heb ik me ingeschreven bij de California State Bar om rechten te gaan studeren”, schrijft Kardashian. “Voor de komende vier jaar moet ik minimum 18 uur per week werken. Daarnaast zal ik ook maandelijks schriftelijke en multiple choice-testen moeten doen. Nu mijn eerste jaar bijna afgerond is, bereid ik me voor op de ‘baby bar’, een mini versie van het grotere examen, dat verplicht is wanneer je op deze manier rechten studeert.”

“Ik heb commentaren gelezen van mensen die zeggen dat het dankzij mijn bevoorrechte positie of mijn geld is dat ik hier geraakt ben, maar dat is niet het geval. Iemand zei zelfs dat ik me met mijn eigen zaken moest bemoeien. Ik wil dat mensen begrijpen dat er niets is dat het najagen van je dromen zou moeten belemmeren, of het bereiken van nieuwe doelen. Je kan van iets je eigen zaken maken, net zoals ik deed.”

Stage

In het interview met Vogue dat enkele dagen geleden verscheen - en waarin de realityster voor het eerst vertelde over haar rechtenstudie - deed Kardashian uit de doeken hoe haar studie er precies uitziet. Omdat ze haar hogeschool niet afmaakte, volgt ze een stage bij twee juristen. Californië is een van de vier staten die toelaat dat mensen op die manier rechten studeren. Kardashian, wiens vader Robert advocaat was, zegt daarover: “Voor de rechtbank maakt het niet uit wie je bent. Deze optie is er voor iedereen wiens staat het toelaat. Het is waar dat ik mijn hogeschool-opleiding niet afmaakte. Maar je hebt 60 credits van de hogeschool nodig (en ik had er 75) om deel te nemen aan het programma ‘reading the law’.”

Dat online critici haar ervan beschuldigen dat ze de gemakkelijkste route genomen heeft, wil de realityster niet horen. “Voor iedereen die aanneemt dat dit een gemakkelijke uitweg is, dat is het niet”, schrijft ze. “Ik breng mijn weekends weg van mijn kinderen door, terwijl ik lees en studeer. Ik werk de hele dag, breng mijn kinderen naar bed en breng dan mijn nachten studerend door. Er zijn momenten waarop het me allemaal te veel wordt en waarop ik het gevoel heb dat ik het niet meer kan opbrengen, maar dan word ik gelukkig gemotiveerd door de mensen rondom me, die me steunen. Vorig jaar veranderde ik van gsm-nummer en sloot ik me van iedereen af, want ik ben een strikte verbintenis aangegaan om deze droom van me na te streven. Het is nooit te laat om je dromen te volgen.”