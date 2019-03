Kim Kardashian toont pijnlijke aanval van psoriasis in make-up-vrije foto’s MVO

12 maart 2019

15u46

Bron: Metro UK 0 Celebrities Kim Kardashian (38) is één van de beroemdste vrouwen van het moment, maar hoewel ze constant gefotografeerd wordt heeft niet iedereen door dat ze lijdt aan psoriasis, een huidziekte die met momenten terug opflakkert.

Op haar Instagram-stories toont ze haar laatste, zware aanval van de aandoening. Ze heeft grote rode vlekken op haar aangezicht, en er is ook sprake van een vervelende zwelling.

“Soms weet ik niet meer waarom ik het verberg”, aldus de realityster. In 2016 zweerde ze al om haar psoriasis-opstoten niet meer te verbergen onder make-up. “Mijn fans weten het ondertussen wel denk ik, dus waarom zou ik het nog verstoppen.” Op sociale media toont ze dan maar de littekens die de ziekte haar opleverde. Zonder make-up zijn die volgens Kardashian permanent zichtbaar.

“Soms voel ik me er onzeker over”, zegt ze. “Maar daar probeer ik overheen te komen door ze te laten zien. Uiteraard hoop ik op een geneesmiddel dat de ziekte voorgoed kan stoppen, maar in tussentijd hoop ik dat mensen me aanvaarden zoals ik ben.”